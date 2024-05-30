Студенты Университета "Дубна" разобрались с нейросетями на отлично

четверг, 30 мая 2024 | 09:18 541 Университет "Дубна"
Доклад студентов Университета «Дубна» на конференции по мягким вычислениям и измерениям SCM'2024 признан одним из лучших.

Студенты Института системного анализа и управление (ИСАУ) Университета "Дубна" направления «Программная инженерия» Михаил Алексюк, Дмитрий Терешкин и Антон Шабуров представили доклад «Применение нейронной сети YOLOV8 для детекции средств индивидуальной защиты на опасных предприятиях» в секции «Нейрокомпьютерные сети и нейротехнологии».

Комитет конференции высоко оценил выступление молодых программистов и ребята были удостоены приза за лучший доклад. Конкурентами дубненских студентов стали аспиранты и молодые ученые  из Финансового университета при Правительстве РФ, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СПб ФИЦ РАН, университета Памуккале (Турция) и других вузов.

Научный руководитель студентов, старший преподаватель Мария Ушанкова, отметила глубокую проработку темы, практическую значимость проводимых ребятами исследований и поддерживает их желание выступить с результатами работы на высоком уровне.

«Михаил, Дмитрий и Антон с первого курса показывают интерес к исследовательской деятельности, являются примером вдумчивых студентов и уже имеют опыт победы на хакатонах и выступлений с докладами. Мы очень ими гордимся!» – прокомментировала успех ребят куратор учебной групп, старший преподаватель Татьяна Махалкина.

Международная конференция по мягким вычислениям и измерениям SCM'2024 состоялась 22-24 мая в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ». В этом году ее работа велась в тринадцати секциях, охватывающих такие темы, как методы и системы искусственного интеллекта и мягких вычислений, теория измерений, методы и средства измерений, прикладные системы искусственного интеллекта и так далее.

 
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