Преподаватель Кафедры лингвистики Университета "Дубна" – победитель конкурса педагогического мастерства

Эта работа очень актуальна, так как применяется для интегрированного урока на английском языке, а подобная модель урочной и внеурочной деятельности сегодня внедряется в учебных заведениях в соответствии с обновленными ФГОС.

Разработка будет интересна педагогам, практикующим проведение интегрированных, в том числе билингвальных, уроков, интересующимся инновационными способами развития функциональной грамотности, а также тем, кто ищет новые форматы занятий в рамках ФГОС и ФООП.