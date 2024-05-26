Преподаватель Кафедры лингвистики Университета "Дубна" – победитель конкурса педагогического мастерства

Методический продукт, в котором суммирован опыт преподаватель Кафедры лингвистики Университета "Дубна" Надежды Бяковской по организации и проведению внеурочного занятия по теме «Круговорот воды в природе» в Физмат-лицее имени академика В.Г. Кадышевского, признан лучшим на региональном конкурсе Центра непрерывного повышения педагогического мастерства Корпоративного университета развития образования.
Эта работа очень актуальна, так как применяется для интегрированного урока на английском языке, а подобная модель урочной и внеурочной деятельности сегодня внедряется в учебных заведениях в соответствии с обновленными ФГОС.
Разработка будет интересна педагогам, практикующим проведение интегрированных, в том числе билингвальных, уроков, интересующимся инновационными способами развития функциональной грамотности, а также тем, кто ищет новые форматы занятий в рамках ФГОС и ФООП.