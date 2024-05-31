Полицейскими в Дубне задержан серийный залетный вор из Волгограда

пятница, 31 мая 2024 | 17:31 369 МВД России
В Дежурную часть ОМВД Дубны от нескольких местных жителей поступили заявления о краже двух мобильных телефонов, денежных средств с банковского счета, электрогитары и колонки к ней, телевизора.

Сумма общего ущерба составила более 153 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступлений задержан 38-летний уроженец Волгограда, который дал признательные показания.

В отношении подозреваемого следователем возбуждено уголовное дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

 
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