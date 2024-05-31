Полицейскими в Дубне задержан серийный залетный вор из Волгограда

Команда клуба спортсменов-инвалидов «Развитие» спортивной школы «Дубна» приняла участие в Первенстве Московской области по легкой атлетике, которое прошло в поселке Ерино.

Команда клуба спортсменов-инвалидов «Развитие» спортивной школы «Дубна» приняла участие в Первенстве Московской области по легкой атлетике, которое прошло в поселке Ерино.

31.05.2024 | 17:31

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