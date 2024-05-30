Полицейскими в Дубне задержан подозреваемый в краже электронного планшета

В Дежурную часть ОМВД Дубны поступило заявление от руководителя коммерческой организации о краже электронного планшета с установленным на нем программным обеспечением, без которого система бизнеса утратила важную часть функционала.
Сумма причиненного материального ущерба составила 284 400 рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в Дежурную часть 39-летний сотрудник организации, который дал признательные показания.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.