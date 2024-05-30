Полицейскими в Дубне задержан подозреваемый в краже электронного планшета

Сумма причиненного материального ущерба составила 284 400 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в Дежурную часть 39-летний сотрудник организации, который дал признательные показания.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.