Победителям и призерам инженерной олимпиады «Звезда» в Университете "Дубна" вручены призы

Главные вкладки

среда, 22 мая 2024 | 20:56 361 Университет "Дубна"
В этом году в Университете "Дубна" инженерная олимпиада «Звезда» проводилась по двум направлениям: «Естественные науки» и «Авиационная и ракетно-космическая техника», в которых приняло участие более 70 школьников.

Призерами и победителями смогли стать пятеро ребят – примечательно, что все они учатся в Дубне в Московском областном физико-математическом лицее имени академика В.Г. Кадышевского.

Поздравляла и вручала награды и призы ребятам директор Инженерно-физического института Университета "Дубна", кандидат технических наук Оксана Пискунова.

Олимпиада входит в Перечень олимпиад школьников Министерства науки и высшего образования Российской Федерации на 2023/24 учебный год, а Университет уже много лет является одной из ее официальных площадок.

 
Читайте также
Новости
23.05.2024 | 12:34    233
Контрольно-переводные испытания фехтовальщиков в Спортшколе "Дубна"
Юные фехтовальщики спортивной школы "Дубна" сдали контрольно-переводные нормативы.
22.05.2024 | 21:43    385
В ОЭЗ «Дубна» прошел круглый стол по целевому обучению кадров для компаний-резидентов, предприятий НПК наукограда и близлежащих населенных пунктов
Участники совещания в ОЭЗ "Дубна" обсудили актуальные проблемы и перспективы подготовки специалистов в различных отраслях, синхронизацию кадровых потребностей работодателей с учреждениями образования.
22.05.2024 | 22:26    338
Пешеходная зона у ДК «Октябрь» в Дубне стала победителем Всероссийского голосования
22 мая стали известны победители четвертого Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов для благоустройства, которое завершилось 30 апреля. Пешеходная зона у ДК «Октябрь» в Дубне - в их числе благодаря активному участию в голосовании жителей...