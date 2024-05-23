Победителям и призерам инженерной олимпиады «Звезда» в Университете "Дубна" вручены призы

Призерами и победителями смогли стать пятеро ребят – примечательно, что все они учатся в Дубне в Московском областном физико-математическом лицее имени академика В.Г. Кадышевского.

Поздравляла и вручала награды и призы ребятам директор Инженерно-физического института Университета "Дубна", кандидат технических наук Оксана Пискунова.

Олимпиада входит в Перечень олимпиад школьников Министерства науки и высшего образования Российской Федерации на 2023/24 учебный год, а Университет уже много лет является одной из ее официальных площадок.