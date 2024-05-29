Победа в 3-м в туре Первенства Московской области

пятница, 31 мая 2024 | 19:47 330 СШ "Дубна"
Футболисты спортивной школы «Дубна» под руководством тренера Олега Фоменко одержали победу в 3 туре Первенства Московской области по футболу.

Команда нашего города показала достойную игру и добилась уверенной победы. Это уже третья победа дубненских спортсменов в рамках этого первенства.

Теперь юных футболистов ждет очередная встреча - на следующем этапе они сыграют с командой "Витязь-2" из Ногинска. Болельщики ожидают, что наши ребята вновь продемонстрируют высокий уровень подготовки и одержат победу.

Тренер Олег Фоменко и весь коллектив спортивной школы «Дубна» гордятся своими воспитанниками и желают им дальнейших успехов в этом первенстве.

 
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