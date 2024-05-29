Победа в 3-м в туре Первенства Московской области

Команда нашего города показала достойную игру и добилась уверенной победы. Это уже третья победа дубненских спортсменов в рамках этого первенства.

Теперь юных футболистов ждет очередная встреча - на следующем этапе они сыграют с командой "Витязь-2" из Ногинска. Болельщики ожидают, что наши ребята вновь продемонстрируют высокий уровень подготовки и одержат победу.

Тренер Олег Фоменко и весь коллектив спортивной школы «Дубна» гордятся своими воспитанниками и желают им дальнейших успехов в этом первенстве.