Пешеходная зона у ДК «Октябрь» в Дубне стала победителем Всероссийского голосования

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среда, 22 мая 2024 | 22:26 337 Администрация Дубны
22 мая стали известны победители четвертого Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов для благоустройства, которое завершилось 30 апреля. Пешеходная зона у ДК «Октябрь» в Дубне - в их числе благодаря активному участию в голосовании жителей наукограда.

Работы пройдут в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда» и начнутся в следующем году.

Напоминаем, что планируется установить игровой городок для детей, теннисные столы, расширить пространство площади возле ДК, где и проходят праздники.

 
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