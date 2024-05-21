Пешеходная зона у ДК «Октябрь» в Дубне стала победителем Всероссийского голосования

22 мая стали известны победители четвертого Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов для благоустройства, которое завершилось 30 апреля. Пешеходная зона у ДК «Октябрь» в Дубне - в их числе благодаря активному участию в голосовании жителей наукограда.
Работы пройдут в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда» и начнутся в следующем году.
Напоминаем, что планируется установить игровой городок для детей, теннисные столы, расширить пространство площади возле ДК, где и проходят праздники.