Первый выездной день здоровья в 2024 году провела Дубненская больница

Прием вели терапевт, офтальмолог и специалисты отделения профилактики. Желающие прошли анкетирование на ранее выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, сдали кровь на определение уровня глюкозы в крови, измерили антропометрические данные, уровень кислорода в крови, артериальное и внутриглазное давление. С помощью кардиовизиографа прошли диагностику состояния сердца.

Впервые в рамках выездного формата мероприятия жители прошли ультразвуковую денситометрию для определения плотности костной ткани и оценки развития остеопороза.