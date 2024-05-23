Первый выездной день здоровья в 2024 году провела Дубненская больница

Главные вкладки

понедельник, 20 мая 2024 | 17:48 618 Дубненская больница
Выездной день здоровья провели специалисты Дубненской больницы 18 мая в Парке семейного отдыха в Дубне.

Прием вели терапевт, офтальмолог и специалисты отделения профилактики. Желающие прошли анкетирование на ранее выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, сдали кровь на определение уровня глюкозы в крови, измерили антропометрические данные, уровень кислорода в крови, артериальное и внутриглазное давление. С помощью кардиовизиографа прошли диагностику состояния сердца.

Впервые в рамках выездного формата мероприятия жители прошли ультразвуковую денситометрию для определения плотности костной ткани и оценки развития остеопороза.

 
Читайте также
Новости
23.05.2024 | 12:34    233
Контрольно-переводные испытания фехтовальщиков в Спортшколе "Дубна"
Юные фехтовальщики спортивной школы "Дубна" сдали контрольно-переводные нормативы.
21.05.2024 | 15:18    601
Акция «Соловьиные вечера» прошла в минувшие выходные в Дубне
Каждый год акцию «Соловьиные вечера» организует Союз охраны птиц России. Послушать и посчитать пернатых певцов в прошедшие выходные вышли и дубненцы.
20.05.2024 | 20:26    690
В Дубне прошел финал военно-спортивной игры «Орлёнок»
В финале военно-спортивной игры «Орлёнок» в Дубне каждая из команд проходила 12 непростых заданий, и даже один упущенный балл мог стоить победы.