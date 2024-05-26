Перед студентами Университета "Дубна" выступили представители Banki.ru – крупнейшего финансового маркетплейса в России

Они рассказали студентам ИСАУ о специфике работы компании и о своих самых топовых проектах, уделив особое внимание стартующим в июне и в августе летним стажировкам, куда и пригласили ребят.

Вакансии стажировок представлены достаточно обширно: компании требуются тестировщики, системные аналитики, бизнес-аналитики, разработчики. Сами стажировки проходят в три этапа: сначала стажера обучают и подтягивают по теории, необходимой для работы по реальному проекту, затем идет этап постепенной интеграции в команду разработки, выполнение небольших, некритических задач.

А на финальном этапе стажер под руководством своего наставника решает более крупную бизнес-задачу. Самые успешные стажеры остаются в компании, переходя на должности младших разработчиков, аналитиков и тестировщиков. В компании – гибкий подход к рабочему графику, допускается удаленная работа, что особенно выгодно для старшекурсников, которые, пройдя стажировку, будут иметь возможность работать над дипломной работой и параллельно получать реальный практический опыт.