Перед студентами Университета "Дубна" выступили представители Banki.ru – крупнейшего финансового маркетплейса в России

Они рассказали студентам ИСАУ о специфике работы компании и о своих самых топовых проектах, уделив особое внимание стартующим в июне и в августе летним стажировкам, куда и пригласили ребят.
Вакансии стажировок представлены достаточно обширно: компании требуются тестировщики, системные аналитики, бизнес-аналитики, разработчики. Сами стажировки проходят в три этапа: сначала стажера обучают и подтягивают по теории, необходимой для работы по реальному проекту, затем идет этап постепенной интеграции в команду разработки, выполнение небольших, некритических задач.
А на финальном этапе стажер под руководством своего наставника решает более крупную бизнес-задачу. Самые успешные стажеры остаются в компании, переходя на должности младших разработчиков, аналитиков и тестировщиков. В компании – гибкий подход к рабочему графику, допускается удаленная работа, что особенно выгодно для старшекурсников, которые, пройдя стажировку, будут иметь возможность работать над дипломной работой и параллельно получать реальный практический опыт.
Сайт компании занимает первую строчку в выдаче Яндекс и Google по России и является 25-м по посещаемости в мире. Это современная IT-компания, агрегирующая финансовую информацию и предоставляющая ее пользователям в удобном виде. К примеру, развивающийся сейчас проект «Ипотека», продакт-менеджером которого является Александр Поляков, позволяет в удобном формате выбрать кредитное предложение и сразу оформить его.
Причем решение было разработано командой, в которую входят как уже сложившиеся профессионалы, так и джуниор-разработчики, пришедшие в Banki.ru после успешного прохождения их полугодовой оплачиваемой стажировки.