Мошенники представляются Администрацией Дубны

пятница, 24 мая 2024 | 14:10 608 Администрация Дубны
В настоящее время участились случаи телефонного мошенничества. Неизвестные звонят гражданам на мобильный телефон (предполагаемый номер мошенников: +511 433 40 63 67), предлагают получить деньги в размере 1500 рублей в Администрации г.о. Дубна, требуя назвать данные паспорта, СНИЛСа, уточняют адрес проживания для оформления пропуска в здание Администрации.

В Администрации НЕ ВЫДАЮТСЯ деньги для жителей!

Сохраняйте бдительность, не отвечайте на звонки с подозрительных номеров, никому не передавайте свои личные данные!

 
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