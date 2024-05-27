Мошенники представляются Администрацией Дубны

Компания «ВестМедГрупп» налаживает серийное производство новой медицинской продукции - мониторов пациента CADUCEUS HEALTH для аппаратов МРТ. Высокотехнологичные медицинские устройства разработки резидента ОЭЗ «Дубна» созданы для работы в условиях...

Компания «ВестМедГрупп» налаживает серийное производство новой медицинской продукции - мониторов пациента CADUCEUS HEALTH для аппаратов МРТ. Высокотехнологичные медицинские устройства разработки резидента ОЭЗ «Дубна» созданы для работы в условиях...

23.05.2024 | 11:31

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