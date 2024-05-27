Мошенники представляются Администрацией Дубны

В настоящее время участились случаи телефонного мошенничества. Неизвестные звонят гражданам на мобильный телефон (предполагаемый номер мошенников: +511 433 40 63 67), предлагают получить деньги в размере 1500 рублей в Администрации г.о. Дубна, требуя назвать данные паспорта, СНИЛСа, уточняют адрес проживания для оформления пропуска в здание Администрации.
В Администрации НЕ ВЫДАЮТСЯ деньги для жителей!
Сохраняйте бдительность, не отвечайте на звонки с подозрительных номеров, никому не передавайте свои личные данные!