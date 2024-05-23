Обновление раздевалок во Дворце спорта «Радуга» в Дубне

Первым этапом стало приведение в порядок одной из мужских раздевалок, которая уже готова к открытию для посетителей.

После завершения работ в этом помещении, начнётся ремонт другой мужской раздевалки. Такой поэтапный подход позволит избежать создания неудобств для тех, кто регулярно посещает учреждение.