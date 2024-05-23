Обновление раздевалок во Дворце спорта «Радуга» в Дубне

четверг, 23 мая 2024 | 10:07 345 СШ "Дубна"
Спортивная школа «Дубна» приступила к проведению косметического ремонта раздевалок в Дворце спорта «Радуга».
Первым этапом стало приведение в порядок одной из мужских раздевалок, которая уже готова к открытию для посетителей.
После завершения работ в этом помещении, начнётся ремонт другой мужской раздевалки. Такой поэтапный подход позволит избежать создания неудобств для тех, кто регулярно посещает учреждение.
«Мы стремимся создать максимально комфортные условия для наших посетитлей. Именно поэтому ремонт помещений проводится последовательно, а не одновременно», - отметил директор спортивной школы «Дубна» Павел Насонов.