Объединенный институт участвует в разработке источника нейтронов для российских университетов

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понедельник, 20 мая 2024 | 16:17 635 ОИЯИ
ОИЯИ в коллаборации с рядом научных и образовательных центров России участвует в создании российского компактного источника нейтронов DARIA (Dedicated to Academic Research and Industrial Applications). Установку планируется разместить в Уральском федеральном университете, что даст студентам возможность практического обучения и проведения исследований.

В настоящее время нейтронографические исследования имеют в мире очень высокую актуальность. Востребованность методики в том числе обусловлена тем, что она используется при создании инновационных материалов для технологий будущего. При этом на нейтронных источниках большой интенсивности существует дефицит пользовательского времени, когда ученые могли бы провести свой эксперимент.

Однако, многие виды исследований можно проводить на источниках средней интенсивности, какой задумывается DARIA. В качестве примера научных задач - детальное исследование слоистой структуры из чередующихся слоев редкоземельных гелимагнетиков. В дальнейших планах исследователей – изучение структуры, где чередуются слои сверхпроводника и гелимагнетика, - это ближайшие горизонты электроники.

 
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