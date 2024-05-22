Объединенный институт участвует в разработке источника нейтронов для российских университетов

В настоящее время нейтронографические исследования имеют в мире очень высокую актуальность. Востребованность методики в том числе обусловлена тем, что она используется при создании инновационных материалов для технологий будущего. При этом на нейтронных источниках большой интенсивности существует дефицит пользовательского времени, когда ученые могли бы провести свой эксперимент.

Однако, многие виды исследований можно проводить на источниках средней интенсивности, какой задумывается DARIA. В качестве примера научных задач - детальное исследование слоистой структуры из чередующихся слоев редкоземельных гелимагнетиков. В дальнейших планах исследователей – изучение структуры, где чередуются слои сверхпроводника и гелимагнетика, - это ближайшие горизонты электроники.