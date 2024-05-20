Объединенный институт и Армения продолжают создание совместной научно-технологической лаборатории

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вторник, 21 мая 2024 | 20:19 514 ОИЯИ
В конце апреля в Национальной научной лаборатории им. Алиханяна (ННЛА, ЕрФИ) в Армении состоялось второе рабочее совещание ОИЯИ – ННЛА, ставшее продолжением прошедшей месяцем ранее встречи в Дубне.

Напомним, первое совещание было посвящено широкому обсуждению инициативы, выдвинутой в рамках реализации подписанного 20 марта 2024 г. соглашения ОИЯИ – ННЛА. Документ о создании совместной с ОИЯИ лаборатории на базе ННЛА (ЕрФИ) направлен на организацию на территории Республики Армения технологической и научно-методической площадки, имеющей доступ к передовым технологиям и продуктам, используемым в составе узлов установок для фундаментальных и прикладных исследований и аналитического оборудования.

Прошедшее второе совещание ставило целью не только более детальную дискуссию о расширении сотрудничества между ОИЯИ и научными центрами Армении в сфере фундаментальной науки, информационных технологий, инноваций и образования, но и определение конкретных тематических направлений деятельности создаваемой лаборатории.

     
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