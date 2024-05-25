Новый тренажёр в спорткомплексе "Радуга" в Дубне

Уникальность этого оборудования заключается в том, что применять его могут даже пользователи, имеющие проблемы со спиной. В процессе приседания в работе участвуют только целевые мышцы - квадрицепсы бедер или ягодицы - и практически снимается нагрузка с позвоночника.

В конструкции "обновки" предусмотрены поручни для хвата, которые помогают не только удерживать равновесие, но и перераспределять нагрузку без изменения весов. Достаточно следить, чтобы тросс был строго вертикален относительно пола. А для защиты от царапин и сколов предусмотрено двойное порошковое напыление.