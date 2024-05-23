Новое техническое помещение на стадионе «Волна» в Дубне

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четверг, 23 мая 2024 | 09:45 282 СШ "Дубна"
Спортивная школа «Дубна» продолжает создавать максимально комфортные условия для занятий спортом.

Спортивная школа «Дубна» обновляет инфраструктуру спортивного комплекса «Волна». На территории учреждения установлен вагончик-бытовка, который будет использоваться для хранения спортивного инвентаря в зимний период.

В настоящий момент специалисты занимаются утеплением и подключением нового помещения к необходимым сетям. Это позволит обеспечить надлежащие условия для хранения оборудования в холодное время года.

 
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