Новое техническое помещение на стадионе «Волна» в Дубне

Спортивная школа «Дубна» обновляет инфраструктуру спортивного комплекса «Волна». На территории учреждения установлен вагончик-бытовка, который будет использоваться для хранения спортивного инвентаря в зимний период.

В настоящий момент специалисты занимаются утеплением и подключением нового помещения к необходимым сетям. Это позволит обеспечить надлежащие условия для хранения оборудования в холодное время года.