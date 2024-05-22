На площадке Университета "Дубна" прошел международный Химический диктант

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понедельник, 20 мая 2024 | 16:36 624 Университет "Дубна"
18 мая в Университете "Дубна" была организована площадка для проведения 6-го международного Химического диктанта.

Основной задачей мероприятия стало привлечение общественного внимания к химии и естественным наукам. Тема 2024 года – «Химия вокруг нас».

Организаторы, куда вошли эксперты из МГУ им. М.В. Ломоносова, ГК «Просвещение», Ассоциации учителей и преподавателей химии, разработали два уровня диктанта – базовый и продвинутый, который участники могли выбрать по своему желанию. Среди очных участников, выполнявших задания в Университете, были студенты Факультета естественных и инженерных наук (ФЕИН) и учащиеся 9-х классов из города Дубна.

По окончанию, преподаватели Кафедры химии, новых технологий и материалов Наталья Полотнянко и Валерия Гашимова провели увлекательную игру-квиз «Pro Химия». Лучшая команда получила памятные призы от Университета.

Результаты диктанта будут известны 27 мая, в Личном кабинете участник сможет узнать количество набранных баллов, а также скачать сертификат.

 
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