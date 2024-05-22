На площадке Университета "Дубна" прошел международный Химический диктант

Основной задачей мероприятия стало привлечение общественного внимания к химии и естественным наукам. Тема 2024 года – «Химия вокруг нас».

Организаторы, куда вошли эксперты из МГУ им. М.В. Ломоносова, ГК «Просвещение», Ассоциации учителей и преподавателей химии, разработали два уровня диктанта – базовый и продвинутый, который участники могли выбрать по своему желанию. Среди очных участников, выполнявших задания в Университете, были студенты Факультета естественных и инженерных наук (ФЕИН) и учащиеся 9-х классов из города Дубна.