На набережной в Дубне стартовал проект «Музыкальные вечера на Волге»

воскресенье, 26 мая 2024 | 20:52 564
26 мая заработал новый проект «Музыкальные вечера на Волге» на Набережной им. Д.И. Менделеева в Дубне.
В программе участвовали популярные в Дубне и не только музыканты Дубненского симфонического оркестра.: Валерий Посохов (саксофон) и Валентин Набатов (клавишные).
Каждое воскресенье этого лета, различные локации, лучшие исполнители! Джазовый вокал, джем-сейшен ударных инструментов, симфонический оркестр, музыка в стиле ретро и многое другое.
Отдельное спасибо - Наталье Кастро. Она потрясающий руководитель оркестра, реализующий уникальные проекты.