На набережной в Дубне стартовал проект «Музыкальные вечера на Волге»

воскресенье, 26 мая 2024 | 20:52 564
26 мая заработал новый проект «Музыкальные вечера на Волге» на Набережной им. Д.И. Менделеева в Дубне.

В программе участвовали популярные в Дубне и не только музыканты Дубненского симфонического оркестра.: Валерий Посохов (саксофон) и Валентин Набатов (клавишные).

Каждое воскресенье этого лета, различные локации, лучшие исполнители! Джазовый вокал, джем-сейшен ударных инструментов, симфонический оркестр, музыка в стиле ретро и многое другое.

Отдельное спасибо - Наталье Кастро. Она потрясающий руководитель оркестра, реализующий уникальные проекты.

 
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