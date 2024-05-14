Медики МСЧ-9 в Дубне приняли активное участие в праздничных мероприятиях 9 мая

«Низкий им поклон за мирное небо над головой, за то, что ценой невероятных усилий они смогли выстоять в той страшной войне и возродить израненную страну. Пройдут годы, десятилетия, но память о Великой Победе будет храниться вечно. 9 Мая – праздник не только ветеранов, но и всех поколений россиян. Уверена, что дети и внуки победителей будут так же крепко любить свою Родину, хранить традиции и всегда помнить о великом подвиге своего народа».