Медики МСЧ-9 в Дубне приняли активное участие в праздничных мероприятиях 9 мая

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пятница, 10 мая 2024 | 13:05 754 ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России
Медицинские специалисты Медико-санитарной части N9 ФМБА России и члены их семей 9 мая приняли участие сразу в нескольких акциях в Дубне, посвященных Дню Победы.

Начальник МСЧ № 9 Ирина Ларионова отметила, что, отдавая дань памяти погибшим фронтовикам, ушедшим из жизни ветеранам, чествуя ныне здравствующих, мы понимаем: это благодаря их мужеству на передовой и героическому труду в тылу была достигнута Победа. Это они отвоевали мир на земле, ценой их крови оплачена независимость нашей Родины и свободная жизнь всех будущих поколений.

«Низкий им поклон за мирное небо над головой, за то, что ценой невероятных усилий они смогли выстоять в той страшной войне и возродить израненную страну. Пройдут годы, десятилетия, но память о Великой Победе будет храниться вечно. 9 Мая – праздник не только ветеранов, но и всех поколений россиян. Уверена, что дети и внуки победителей будут так же крепко любить свою Родину, хранить традиции и всегда помнить о великом подвиге своего народа».

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