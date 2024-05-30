Крошки-ГТОшки в Дубне

пятница, 31 мая 2024 | 19:43 302 СШ "Дубна"
На стадионе «Волна» в Дубне состоялся Фестиваль дошкольных образовательных учреждений командная гонка «Крошки-ГТОшки».

За победу боролись 13 команд детских садов городского округа Дубна.

Ребята продемонстрировали отличную спортивную подготовку, проходя трассу гонки с испытаниями: прыжки в длину, броски набивного мяча, приседания и упражнения на пресс. Оценивалось общее время прохождения всеми участниками команды.

Напряженная борьба завершилась следующими результатами:

  • 1 место - команда «Мишутка» детского сада № 18 с результатом 3 мин 28 сек
  • 2 место - команда «Лучики» детского сада «Лучик» - 3 мин 29 сек
  • 3 место - команда «Ручеёк» детского сада № 19 - 3 мин 42 сек

Всех юных спортсменов и их тренеров поздравил и наградил директор спортивной школы «Дубна» Павел Насонов.

 
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