Костюмированный парад-шествие пройдёт в Дубне

Цель этого мероприятия - укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Парад - отличная возможность для жителей города собраться всей семьей, культурно отдохнуть и провести время вместе, чего в современном ритме жизни часто не хватает.

Организаторы приглашают всех дубненцев принять участие в семейном празднике. Пройти в общем строю, облаченным в красочные костюмы, и насладиться атмосферой единения и радости, царящей на этом мероприятии.

Яркий, зрелищный и наполненный семейными ценностями парад станет ярким событием Дня защиты детей в Дубне. Ждем всех жителей города в Парке семейного отдыха 1 июня!