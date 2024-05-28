Костюмированный парад-шествие пройдёт в Дубне

пятница, 31 мая 2024 | 19:37 361 Администрация Дубны
1 июня в Парке семейного отдыха Дубны состоится костюмированный парад-шествие.

Цель этого мероприятия - укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Парад - отличная возможность для жителей города собраться всей семьей, культурно отдохнуть и провести время вместе, чего в современном ритме жизни часто не хватает.

Организаторы приглашают всех дубненцев принять участие в семейном празднике. Пройти в общем строю, облаченным в красочные костюмы, и насладиться атмосферой единения и радости, царящей на этом мероприятии.

Яркий, зрелищный и наполненный семейными ценностями парад станет ярким событием Дня защиты детей в Дубне. Ждем всех жителей города в Парке семейного отдыха 1 июня!

 
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