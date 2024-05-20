Контрольно-переводные испытания фехтовальщиков в Спортшколе "Дубна"

четверг, 23 мая 2024 | 12:34 232 СШ "Дубна"
Юные фехтовальщики спортивной школы "Дубна" сдали контрольно-переводные нормативы.
Неотъемлемый этап обучения воспитанников в спортивной школе "Дубна" - сдача контрольно-переводных нормативов.
Все воспитанники спортшколы подтверждают уровень подготовки по виду спорта, которым занимаются, проходя промежуточную аттестацию и сдавая контрольно-переводные испытания.
Промежуточная аттестация проводится по следующим направлениям:
- Общая оценка физической подготовки спортсменов
- Контроль над динамикой тренированности обучающихся
- Своевременная корректировка учебно-тренировочного процесса
- Перевод спортсмена на следующий этап обучения