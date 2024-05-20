Контрольно-переводные испытания фехтовальщиков в Спортшколе "Дубна"

Главные вкладки

четверг, 23 мая 2024 | 12:34 232 СШ "Дубна"
Юные фехтовальщики спортивной школы "Дубна" сдали контрольно-переводные нормативы.

Неотъемлемый этап обучения воспитанников в спортивной школе "Дубна" - сдача контрольно-переводных нормативов.

Все воспитанники спортшколы подтверждают уровень подготовки по виду спорта, которым занимаются, проходя промежуточную аттестацию и сдавая контрольно-переводные испытания.

Промежуточная аттестация проводится по следующим направлениям:

  • Общая оценка физической подготовки спортсменов
  • Контроль над динамикой тренированности обучающихся
  • Своевременная корректировка учебно-тренировочного процесса
  • Перевод спортсмена на следующий этап обучения

21 мая контрольные нормативы выполнили ученики групп фехтования начальной подготовки и тренировочного этапа. Ребята занимаются под руководством тренеров-преподавателей по фехтованию Буторова Валерия Викторовича и Лапина Александра Владиславовича.

 
Читайте также
Новости
Научный сотрудник ЛНФ ОИЯИ Владимир Жакетов за работой на спектрометре РЕМУР
20.05.2024 | 16:17    635
Объединенный институт участвует в разработке источника нейтронов для российских университетов
ОИЯИ в коллаборации с рядом научных и образовательных центров России участвует в создании российского компактного источника нейтронов DARIA (Dedicated to Academic Research and Industrial Applications). Установку планируется разместить в Уральском...
22.05.2024 | 20:12    335
В Дубне началась стажировка молодых ученых из стран СНГ
20 мая в ДМС ОИЯИ состоялось открытие 17-й ежегодной Международной стажировки для молодых ученых и специалистов из стран СНГ.
21.05.2024 | 15:18    601
Акция «Соловьиные вечера» прошла в минувшие выходные в Дубне
Каждый год акцию «Соловьиные вечера» организует Союз охраны птиц России. Послушать и посчитать пернатых певцов в прошедшие выходные вышли и дубненцы.