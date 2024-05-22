Госавтоинспекторы Дубны совместно с юидовцами провели акцию «Безопасный двор»

Они рассказали о пользе применения световозвращающих элементов и рекомендовали использовать их на своей одежде и рюкзаках. Эти элементы отражают свет фар автомобиля и позволяют водителю видеть пешехода в темное время суток и в условиях неблагоприятной погоды.

Юидовцы раздали ребятам световозвращающие элементы, рассказали, для чего они нужны, а также проверили знание Правил дорожного движения.