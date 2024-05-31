Дубненский машиностроительный завод намерен отсудить у пермских поставщиков более 700 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края определил — исковое заявление ООО „Дубненский машиностроительный завод имени Н.П. Федорова“ к АО „Протон-ПМ“ принять к производству. Ик о взыскании неустойки по договору поставки от 7 июля 2018 года в размере 736,6 млн рублей.

В 2018 году ДМЗ и «Протон-ПМ» заключили договор, по которому пермское предприятие обязуется поставить до 31 декабря 2020 года продукцию на 5,2 млрд рублей. Но обязательства в полном объеме не выполнило.