Дубненский машиностроительный завод намерен отсудить у пермских поставщиков более 700 млн рублей

четверг, 30 мая 2024 | 21:01 486 Ura.ru
В Арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление от АО «Дубненский машиностроительный завод» (ДМЗ), который требует взыскать неустойку по договору поставки с завода «Протон-ПМ», который выпускает ракетные двигатели. Сумма иска составляет более 700 млн рублей.

Арбитражный суд Пермского края определил — исковое заявление ООО „Дубненский машиностроительный завод имени Н.П. Федорова“ к АО „Протон-ПМ“ принять к производству. Ик о взыскании неустойки по договору поставки от 7 июля 2018 года в размере 736,6 млн рублей.

В 2018 году ДМЗ и «Протон-ПМ» заключили договор, по которому пермское предприятие обязуется поставить до 31 декабря 2020 года продукцию на 5,2 млрд рублей. Но обязательства в полном объеме не выполнило.

 
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