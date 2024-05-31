Дубненские паралимпийцы успешно выступили на областном первенстве

Команда клуба спортсменов-инвалидов «Развитие» спортивной школы «Дубна» приняла участие в Первенстве Московской области по легкой атлетике, которое прошло в поселке Ерино.
Тулибеков Максим, Прохоров Даниил, Матвеев Вадим и Матвеев Александр достойно представили наш город на этих соревнованиях:
- Тулибеков Максим занял 1 место в толкании ядра;
- Матвеев Александр завоевал 2 место в толкании ядра;
- Матвеев Вадим стал серебряным призером в беге на 100 метров.
Поздравляем наших ребят с успешным выступлением и желаем им дальнейших побед!