Дубненские паралимпийцы успешно выступили на областном первенстве

пятница, 31 мая 2024 | 19:53 272 СШ "Дубна"
Команда клуба спортсменов-инвалидов «Развитие» спортивной школы «Дубна» приняла участие в Первенстве Московской области по легкой атлетике, которое прошло в поселке Ерино.

Тулибеков Максим, Прохоров Даниил, Матвеев Вадим и Матвеев Александр достойно представили наш город на этих соревнованиях:

  • Тулибеков Максим занял 1 место в толкании ядра;
  • Матвеев Александр завоевал 2 место в толкании ядра;
  • Матвеев Вадим стал серебряным призером в беге на 100 метров.

Поздравляем наших ребят с успешным выступлением и желаем им дальнейших побед!

 
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