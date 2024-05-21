Дубна приводит дороги в порядок

пятница, 24 мая 2024 | 14:20 719
В Дубне стартовали работы по восстановлению дорожного покрытия с использованием асфальтовой крошки и грейдирования. Эти мероприятия призваны привести городские дороги в нормативное состояние.
Уже завершены работы на первых двух участках - Северном переулке и подъезде к пожарной части. Для проведения восстановительных работ из областного бюджета в Дубну будет передано 1700 тонн асфальтовой крошки. Этот материал послужит основой для ремонта городских дорог.
Дубна получит от ГБУ «Мосавтодор» 1700 тонн асфальтовой крошки
21.05.2024 | 16:13 631
Дубненские депутаты согласовали передачу 1700 тонн асфальтовой крошки из собственности ГБУ «Мосавтодор» в собственность города.
Власти Дубны уделяют пристальное внимание состоянию улично-дорожной сети. Проводимые работы станут значимым вкладом в комплексное развитие городской инфраструктуры.
Следующий объект для ремонта - улица Железнодорожная.