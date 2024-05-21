Дубна приводит дороги в порядок

Уже завершены работы на первых двух участках - Северном переулке и подъезде к пожарной части. Для проведения восстановительных работ из областного бюджета в Дубну будет передано 1700 тонн асфальтовой крошки. Этот материал послужит основой для ремонта городских дорог.