Дубна отметит День защиты детей

1 июня в Дубне состоится большой праздник, посвященный Международному дню защиты детей. Основные мероприятия пройдут в парке семейного отдыха и на площади Дома культуры "Мир".
В 11:30 в парке начнется костюмированное шествие в рамках областного проекта "Город профессий". Гостей ждут смотр спецтехники, квест и анимационные программы. Для детей заготовлено более 1500 порций мороженого. Вечером в парке можно будет поучаствовать в фестивале красок, посмотреть кино на большом экране и потанцевать.
С 11 часов на площади ДК "Мир" пройдут конкурсы, мастер-классы, а в 12 часов состоится показ музыкального спектакля "Золушка".
В 15:00 на площади Космонавтов начнется театрализованная интерактивная программа "Путешествие в страну сказок" с танцами, песнями, играми и сладкими призами.
Праздник обещает быть ярким и насыщенным! Ждем всех юных жителей Дубны и их родителей.