Дубна отметит День защиты детей

пятница, 31 мая 2024 | 19:34 546 Администрация Дубны
1 июня в Дубне состоится большой праздник, посвященный Международному дню защиты детей. Основные мероприятия пройдут в парке семейного отдыха и на площади Дома культуры "Мир".

В 11:30 в парке начнется костюмированное шествие в рамках областного проекта "Город профессий". Гостей ждут смотр спецтехники, квест и анимационные программы. Для детей заготовлено более 1500 порций мороженого. Вечером в парке можно будет поучаствовать в фестивале красок, посмотреть кино на большом экране и потанцевать.

С 11 часов на площади ДК "Мир" пройдут конкурсы, мастер-классы, а в 12 часов состоится показ музыкального спектакля "Золушка". 

В 15:00 на площади Космонавтов начнется театрализованная интерактивная программа "Путешествие в страну сказок" с танцами, песнями, играми и сладкими призами.

Праздник обещает быть ярким и насыщенным! Ждем всех юных жителей Дубны и их родителей.

 
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