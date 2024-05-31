Дубна отметит День защиты детей

В 11:30 в парке начнется костюмированное шествие в рамках областного проекта "Город профессий". Гостей ждут смотр спецтехники, квест и анимационные программы. Для детей заготовлено более 1500 порций мороженого. Вечером в парке можно будет поучаствовать в фестивале красок, посмотреть кино на большом экране и потанцевать.

С 11 часов на площади ДК "Мир" пройдут конкурсы, мастер-классы, а в 12 часов состоится показ музыкального спектакля "Золушка".

В 15:00 на площади Космонавтов начнется театрализованная интерактивная программа "Путешествие в страну сказок" с танцами, песнями, играми и сладкими призами.

Праздник обещает быть ярким и насыщенным! Ждем всех юных жителей Дубны и их родителей.