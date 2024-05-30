Диалог с администрацией Дубны: встреча в СНТ "Восход"

На повестке дня вопросы, которые ранее были переданы Главе городского округа Дубна Максиму Тихомирову и его заместителям во время выездной администрации.

В частности, обсуждались следующие темы:

Организация мусорной площадки

Жители СНТ "Восход" обозначили необходимость обустройства надлежащей мусорной площадки на территории товарищества. Представители администрации внимательно изучили ситуацию и пообещали проработать этот вопрос в кратчайшие сроки.

Подсыпка дороги

Другой важный вопрос, поднятый на встрече, касался необходимости подсыпки дорожного полотна в пределах СНТ. Участники совещания детально рассмотрели проблему и договорились о скорейшем решении данной задачи.

По итогам конструктивного диалога были достигнуты договоренности о дальнейшем взаимодействии администрации городского округа Дубна и жителей СНТ "Восход" для оперативного решения волнующих вопросов. Глава городского округа Максим Тихомиров лично контролирует ход выполнения поставленных на встрече задач.