День Волги в Дубне отметили экологической акцией

24 мая, в честь Дня Волги, вместе с организатором акции - ПАО «Сбербанк», активистами Молодой Гвардии Подмосковья, в Дубне состоялся большой субботник на берегу реки.
В этом году местом встречи стала Набережная имени Д.И. Менделеева. Волонтёры привели в порядок берег Волги длиной 1,5 километра. Были покрашены лавочки на набережной, убрали мусор с берега и привели в порядок городской пляж.
Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» («Берег добрых дел») — часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Она проводится ежегодно с 2014 года, с каждым годом в ней все больше участников.
Дубна, как единственный в Подмосковье город на берегах великой русской реки Волги, активно участвует в экологических мероприятиях.