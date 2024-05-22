День Волги в Дубне отметили экологической акцией

Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» («Берег добрых дел») — часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Она проводится ежегодно с 2014 года, с каждым годом в ней все больше участников.

Дубна, как единственный в Подмосковье город на берегах великой русской реки Волги, активно участвует в экологических мероприятиях.