Делегация из Дагестана ознакомилась с ОЭЗ «Дубна»

суббота, 25 мая 2024 | 11:20 610 ОЭЗ "Дубна"
В рамках трехдневного визита в Московскую область представительная делегация Республики Дагестан посетила ОЭЗ в Дубне. Для гостей провели презентацию федерального проекта и была организована экскурсия по двум площадкам.

Цель визита делегации в подмосковный регион - подписание Соглашения о сотрудничестве между Московской областной думой и Народным Собранием Республики Дагестан. Поездка в ОЭЗ «Дубна», в первую очередь, носила ознакомительный характер с целью возможного налаживания взаимодействия с лучшей бизнес-площадкой региона.

В состав делегации вошли от Народного Собрания Республики Дагестан Камил Давдиев, Сефер Алиев, Марат Ильясов, Имран Аваев и Марат Алияров. Правительство республики представлял первый заместитель министра экономики и территориального развития Адильхан Ахмедов. В поездке в наукоград делегацию сопровождали заместитель министра экономики и финансов Московской области Алексей Сабитов и руководитель аппарата Комитета по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Мособлдумы Марина Теремкова.

 

Программа посещения ОЭЗ началась с презентации подмосковной территории, которую гостям представил заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по инвестициям Егор Круглов.

В ходе экскурсий по двум площадкам ОЭЗ представители Дагестана посетили передовой российский производственный комплекс «Паскаль Медикал», где налажено производство стерильных медицинских изделий однократного применения, а также завод «Энкор», на котором выпускают современное электротехническое оборудование.

"Мы изначально планировали в ходе визита в Подмосковье посетить именно ОЭЗ в Дубне, как одну из самых передовых в России, - говорит заместитель председателя Народного Собрания Республики Дагестан Камил Давдиев. – Для нас очень важен опыт такой успешной территории, работы ее управляющей компании с резидентами и по привлечению новых инвесторов.  Хотелось бы отметить активную деятельность руководства ОЭЗ по созданию комфортных условий для бизнеса в социальном плане и большое число мер поддержки, которые предоставляет компаниям правительство Московской области. Это те слагаемые, которые и обеспечивают эффективность площадки, такой опыт надо распространять по всей России. Мы обязательно расскажем нашим предприятиям о том, что узнали и увидели здесь, и хотели бы наладить взаимодействие с вашими резидентами и управляющей компанией".

 
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