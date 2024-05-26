Делегация из Дагестана ознакомилась с ОЭЗ «Дубна»

Цель визита делегации в подмосковный регион - подписание Соглашения о сотрудничестве между Московской областной думой и Народным Собранием Республики Дагестан. Поездка в ОЭЗ «Дубна», в первую очередь, носила ознакомительный характер с целью возможного налаживания взаимодействия с лучшей бизнес-площадкой региона.

В состав делегации вошли от Народного Собрания Республики Дагестан Камил Давдиев, Сефер Алиев, Марат Ильясов, Имран Аваев и Марат Алияров. Правительство республики представлял первый заместитель министра экономики и территориального развития Адильхан Ахмедов. В поездке в наукоград делегацию сопровождали заместитель министра экономики и финансов Московской области Алексей Сабитов и руководитель аппарата Комитета по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Мособлдумы Марина Теремкова.