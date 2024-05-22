Акция «Соловьиные вечера» прошла в минувшие выходные в Дубне

Каждый год акцию «Соловьиные вечера» организует Союз охраны птиц России. Послушать и посчитать пернатых певцов в прошедшие выходные вышли и дубненцы.
Участники туристического кружка «Друзья» с этой целью гуляли два часа. Не зря! За это время они записали и зафиксировали голоса девяти птиц.
«Нужна помощь, чтобы переписать соловьёв вдоль набережной в ИЧ, особенно в районе школы 8» - пишут на страницах кружка в социальных сетях.
Посмотреть, где они живут, а также добавить своего любимого пернатого солиста, можно на сайте: https://luscinia-luscinia.ru