Акция «Соловьиные вечера» прошла в минувшие выходные в Дубне

Соловьи являются индикаторами состояния окружающей среды и при ухудшении условий покидают даже обжитые места. Хорошие новости - в наукограде уже насчитали почти два десятка этих птиц. Судя по карте – соловьёв в Дубне стало больше, чем раньше.