Акция «Соловьиные вечера» прошла в минувшие выходные в Дубне

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вторник, 21 мая 2024 | 15:18 600 Администрация Дубны
Каждый год акцию «Соловьиные вечера» организует Союз охраны птиц России. Послушать и посчитать пернатых певцов в прошедшие выходные вышли и дубненцы.

Участники туристического кружка «Друзья» с этой целью гуляли два часа. Не зря! За это время они записали и зафиксировали голоса девяти птиц.

«Нужна помощь, чтобы переписать соловьёв вдоль набережной в ИЧ, особенно в районе школы 8» - пишут на страницах кружка в социальных сетях.

Соловьи являются индикаторами состояния окружающей среды и при ухудшении условий покидают даже обжитые места. Хорошие новости - в наукограде уже насчитали почти два десятка этих птиц. Судя по карте – соловьёв в Дубне стало больше, чем раньше.

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