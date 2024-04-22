Завершено расследование убийства в Кимрах, совершенное с особой жестокостью

среда, 17 апреля 2024 | 21:16 900 СК России
Следственным отделом по городу Кимры завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого мужчины 1993 года рождения, обвиняемого в совершении убийства.

Со 2 по 3 февраля 2024 двое мужчин, находясь в доме по улице Пушкина города Кимры, распивали спиртные напитки. В ходе распития между мужчинами произошел конфликт, в результате которого обвиняемый нанес попавшимся под руки ножом, а также руками и ногами не менее 43 ударов по голове, туловищу, верхним и нижним конечностям неприятеля, после чего покинул место преступления.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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