Завершено расследование убийства в Кимрах, совершенное с особой жестокостью

Со 2 по 3 февраля 2024 двое мужчин, находясь в доме по улице Пушкина города Кимры, распивали спиртные напитки. В ходе распития между мужчинами произошел конфликт, в результате которого обвиняемый нанес попавшимся под руки ножом, а также руками и ногами не менее 43 ударов по голове, туловищу, верхним и нижним конечностям неприятеля, после чего покинул место преступления.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.