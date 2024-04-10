Заседание Общественного совета состоялось в ОМВД России по городскому округу Дубна

среда, 10 апреля 2024 | 18:11 702
В ОМВД России по городскому округу Дубна состоялось заседание Общественного совета, на котором были подведены итоги работы за 1 квартал 2024 года.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника ОМВД России по городскому округу Дубна подполковник внутренней службы Борис Кушнир, председатель Совета Алексей Чарыков и члены Совета.

Председатель Общественного совета обсудил с собравшимися участие общественников в проведении совместных рейдов с сотрудниками полиции по выявлению и пресечению правонарушений. Присутствующие составили план проведения различных мероприятий, направленных на поддержание положительного образа сотрудников полиции. Также в ходе заседания был утвержден план работы на текущий год.

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