Заместитель Министра здравоохранения Подмосковья с рабочим визитом посетил Дубненскую больницу

Дубненскую больницу посетил заместитель Министра здравоохранения Московской области Максим Максимов, главный внештатный онколог области Иван Каприн, заместитель начальника управления онкологической помощи Ани Баданян, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Московского областного онкодиспансера Денис Сидоров.
Встреча состоялась по инициативе главного врача Игоря Давронова и администрации муниципалитета. Поводом для встречи стало изучение работы онкологической службы Дубненской больницы.
Игорь Давронов совместно с профильными заместителями рассказал об организации работы онкоотделения, в составе которого 25 коек, представил врачей-онкологов, рассказал о возможностях диагностики и лечения онкобольных пациентов.
В заключении встречи Максим Максимов и Иван Каприн положительно оценили работу службы, особенно отметив активную позицию главного врача по готовности совместной работы для повышения доступности и улучшения качества медицинской помощи.