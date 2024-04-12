Заместитель Министра здравоохранения Подмосковья с рабочим визитом посетил Дубненскую больницу

Игорь Давронов совместно с профильными заместителями рассказал об организации работы онкоотделения, в составе которого 25 коек, представил врачей-онкологов, рассказал о возможностях диагностики и лечения онкобольных пациентов.

В заключении встречи Максим Максимов и Иван Каприн положительно оценили работу службы, особенно отметив активную позицию главного врача по готовности совместной работы для повышения доступности и улучшения качества медицинской помощи.