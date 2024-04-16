Юрий Оганесян - 91

воскресенье, 14 апреля 2024 | 13:21 761
Сегодня, 14 апреля, свой день рождения празднует научный руководитель ЛЯР ОИЯИ, завкафедрой ядерной физики Университета "Дубна", академик Юрий Цолакович Оганесян.
Он является единственным человеком в мире, адрес которого можно написать химическими элементами:
- Ru (рутений) – Россия,
- Mc (московий) – Московская область,
- Db (дубний) – город Дубна,
- Fl (флеровий) – улица Флёрова,
- Og (оганесон) – Оганесяну Юрию Цолаковичу.
А дом Юрия Оганесяна в Дубне знает каждый.