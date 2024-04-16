Юрий Оганесян - 91

воскресенье, 14 апреля 2024 | 13:21 761
Сегодня, 14 апреля, свой день рождения празднует научный руководитель ЛЯР ОИЯИ, завкафедрой ядерной физики Университета "Дубна", академик Юрий Цолакович Оганесян.

Он является единственным человеком в мире, адрес которого можно написать химическими элементами:

  • Ru (рутений) – Россия,
  • Mc (московий) – Московская область,
  • Db (дубний) – город Дубна,
  • Fl (флеровий) – улица Флёрова,
  • Og (оганесон) – Оганесяну Юрию Цолаковичу.

А дом Юрия Оганесяна в Дубне знает каждый.

16.04.2024 | 16:52    602
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15.04.2024 | 19:05    603
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13.04.2024 | 14:57    780
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