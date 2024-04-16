Юрий Оганесян - 91

Сотрудники полиции ОМВД России по г.о. Дубна и представители Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области провели рейд по пресечению несанкционированного сброса мусора.

Сотрудники полиции ОМВД России по г.о. Дубна и представители Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области провели рейд по пресечению несанкционированного сброса мусора.

15.04.2024 | 19:05

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