Юные исследователи отметили в Музее ОИЯИ 155-летие таблицы Менделеева

В этом году Чтения прошли в два этапа. Было сделано 13 интересных выступлений, возраст участников составил от 8 до 15 лет. Ребятам пришлось немало потрудиться, готовя доклады по химии, биологии, палеонтологии, физике, математике, астрономии, самостоятельно провести серии трудоемких опытов и вычислений. Все доклады богато проиллюстрированы, в том числе фотоснимками, рисунками и схемами самих авторов. Они вызвали живой интерес юной аудитории, докладчикам было задано много вопросов – так воспитывается вдумчивое отношение к окружающему миру.

Ярким событием нынешних «Менделеевских чтений» стало проведенное сотрудником Лаборатории нейтронной физики Константином Храмко яркое химическое шоу под названием «Похимичим».

Завершились Чтения интеллектуальным брейн-рингом «Изобретения, которые изменили мир».