Юные исследователи отметили в Музее ОИЯИ 155-летие таблицы Менделеева

вторник, 16 апреля 2024 | 20:48 752 ОИЯИ
В Дубне Музей истории науки и техники ОИЯИ в 9-й раз стал организатором научно-практической конференции школьников «Менделеевские чтения», ежегодной просветительской акцией для любознательных детей.

Более 10 лет назад инициаторы Чтений поставили задачу дать возможность школьникам, которых интересуют различные научные явления, рассказать о них ярко, доходчиво, увлекательно; расширить их кругозор, стимулировать любознательность, привить им вкус к научному поиску. Нынешние чтения состоялись в юбилейный год 155-летия Периодического закона Д. И. Менделеева.

Чтения открылись лекцией директора Музея ОИЯИ Анастасии Злотниковой «Удивительная таблица Менделеева». Перед юными слушателями предстал многослойный и многокрасочный мир веществ.

В этом году Чтения прошли в два этапа. Было сделано 13 интересных выступлений, возраст участников составил от 8 до 15 лет. Ребятам пришлось немало потрудиться, готовя доклады по химии, биологии, палеонтологии, физике, математике, астрономии, самостоятельно провести серии трудоемких опытов и вычислений. Все доклады богато проиллюстрированы, в том числе фотоснимками, рисунками и схемами самих авторов. Они вызвали живой интерес юной аудитории, докладчикам было задано много вопросов – так воспитывается вдумчивое отношение к окружающему миру.

Ярким событием нынешних «Менделеевских чтений» стало проведенное сотрудником Лаборатории нейтронной физики Константином Храмко яркое химическое шоу под названием «Похимичим».

Завершились Чтения интеллектуальным брейн-рингом «Изобретения, которые изменили мир».

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