«Яндекс» запустил «Нейро» — сервис искусственного интеллекта для ответов на сложные вопросы

Одной из ключевых особенностей «Нейро» является его способность обрабатывать запросы, заданные на естественном языке. Пользователи могут дополнять свои текстовые запросы картинками, что расширяет возможности поиска и делает его более точным.

Для доступа к «Нейро» достаточно авторизоваться в системе «Яндекс» и включить соответствующий тумблер в приложении «Яндекс с Алисой» или «Яндекс Браузере». Сервис уже доступен широкой публике.

Процесс работы сервиса включает в себя несколько этапов. Начинается все с поступления пользовательского запроса, который может быть сформулирован в свободной форме. Далее, алгоритмы «Нейро» анализируют этот запрос с помощью NLP-технологий, которые позволяют понять и обработать естественный язык. После понимания запроса система ищет необходимую информацию в интернете, используя сложные алгоритмы поиска, чтобы найти наиболее релевантные источники данных.

Свежесть информации обеспечивается за счет постоянного анализа интернет-источников, вне зависимости от внутренней базы данных, что является весомым преимуществом.