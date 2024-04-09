Вопросы работы мозга человека обсудили в Объединенном институте

С докладом выступил член-корреспондент РАН, доктор химических наук, профессор Сергей Варфоломеев.

«Я говорил и говорю, что Дубна, ОИЯИ — это жемчужина Советской и российской науки. Аудитория, сам воздух здесь феноменальны, и выступать здесь большое удовольствие и большая привилегия», – предварил свой доклад Сергей Дмитриевич.