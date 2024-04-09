Вопросы работы мозга человека обсудили в Объединенном институте

среда, 10 апреля 2024 | 12:19 673 ОИЯИ
3 апреля состоялся семинар «Радиационная биология» Научного совета РАН по радиобиологии и Лаборатории радиационной биологии ОИЯИ на тему «Молекулярные основы интеллекта. Кинетика химических реакций в мозге человека. Нейроинженерия».

С докладом выступил член-корреспондент РАН, доктор химических наук, профессор Сергей Варфоломеев.

«Я говорил и говорю, что Дубна, ОИЯИ — это жемчужина Советской и российской науки. Аудитория, сам воздух здесь феноменальны, и выступать здесь большое удовольствие и большая привилегия», – предварил свой доклад Сергей Дмитриевич.

Рассматривая аспекты молекулярных основ интеллекта, значительную часть доклада Сергей Варфоломеев посвятил проблемам памяти. Говоря о молекулярных механизмах функционирования памяти Варфоломеев выделил «химические» методы управления высшими интегративными функциями центральной нервной системы с помощью лекарственных средств — блокаторов и стимуляторов биохимических процессов.

В ходе доклада и последующей активной дискуссии обсуждались вопросы нейроинженерии, формирования и функционирования нервной системы и интеллекта.

В семинаре приняли участие более 100 человек — представители дирекции ОИЯИ, сотрудники всех лабораторий ОИЯИ, ведущие специалисты МСЧ №9 ФМБА и члены Научного совета РАН по радиобиологии.

09.04.2024 | 11:37    690
В Дубне отметили День рождения саксофониста Валерия Посохова
На Дне рождения саксофониста Валерия Посохова в прошедшую субботу 6 апреля в Арт-кафе "Высоцкий": 6 часов музыки, вкусных тарелок, весёлого общения.
10.04.2024 | 21:53    621
Google представил интегрированное в Workspace приложение для создания видео с помощью искусственного интеллекта
Google запустил Vids - приложение на базе искусственного интеллекта, которое сочетает создание видео с совместной работой в реальном времени.
10.04.2024 | 19:49    716
В детском садике в Дубне прошла научно-практическая конференция «Человек и космос»
В преддверии Дня космонавтики подшефный ОЭЗ «Дубна» детский сад «Созвездие» организовал научно-практическую конференцию «Человек и космос».