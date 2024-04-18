В Талдоме полицейские за кражу задержали местного жителя

четверг, 18 апреля 2024 | 18:35 733 ГУ МВД России по Московской области
В Дежурную часть ОМВД России по Талдомскому г.о. поступило заявление от 36-летнего жителя Москвы о краже мобильного телефона и денежных средств. Сумма причиненного ущерба составила более 30 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, по подозрению в совершении данного преступления доставлен в Дежурную часть ранее судимый безработный 42-летний местный житель. Злоумышленник воспользовался отсутствием внимания потерпевшего, когда тот находился у него в гостях в д. Сотское, и похитил имущество и деньги.

В отношении задержанного следователем Следственного отдела ОМВД возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Часть похищенного имущества изъята и возвращена законному владельцу.

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