В Талдоме полицейские за кражу задержали местного жителя

В результате оперативно-розыскных мероприятий, по подозрению в совершении данного преступления доставлен в Дежурную часть ранее судимый безработный 42-летний местный житель. Злоумышленник воспользовался отсутствием внимания потерпевшего, когда тот находился у него в гостях в д. Сотское, и похитил имущество и деньги.

В отношении задержанного следователем Следственного отдела ОМВД возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Часть похищенного имущества изъята и возвращена законному владельцу.