В Талдоме обсудили вопросы развития сельского хозяйства на Деловом завтраке

Участие в мероприятие приняли отраслевые специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, Администрация городского округа, подмосковные фермеры и производители.

«Талдом один из немногих муниципалитетов региона, который проводит такие локальные встречи для сельхозтоваропроизводителей. Городской округ ими богат, здесь работают производители молока, картофеля, сыра и мяса. Важно быть на связи с аграриями и сотрудниками муниципалитета. Все заинтересованные лица могут обратиться в Министерство, а также в Центр агропромышленного развития для получения дополнительной информации и консультации», - сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

В ходе Делового завтрака обсуждались вопросы финансовой государственной поддержки сельскохозяйственного сектора и рассматривались проблемные вопросы, требующие содействия в их решении.

Участники мероприятия активно обменивались мнениями и идеями, выражали свои предложения и задавали все интересующиеся вопросы.