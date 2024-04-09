В Талдоме обсудили вопросы развития сельского хозяйства на Деловом завтраке

среда, 10 апреля 2024 | 21:26 660 Минсельхоз Подмосковья
5 апреля в Талдоме прошел Деловой завтрак, посвященный обсуждению перспектив развития сельского хозяйства в регионе.

Участие в мероприятие приняли отраслевые специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, Администрация городского округа, подмосковные фермеры и производители.

«Талдом один из немногих муниципалитетов региона, который проводит такие локальные встречи для сельхозтоваропроизводителей. Городской округ ими богат, здесь работают производители молока, картофеля, сыра и мяса. Важно быть на связи с аграриями и сотрудниками муниципалитета. Все заинтересованные лица могут обратиться в Министерство, а также в Центр агропромышленного развития для получения дополнительной информации и консультации», - сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

В ходе Делового завтрака обсуждались вопросы финансовой государственной поддержки сельскохозяйственного сектора и рассматривались проблемные вопросы, требующие содействия в их решении.

Участники мероприятия активно обменивались мнениями и идеями, выражали свои предложения и задавали все интересующиеся вопросы.

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В Талдоме обсудили вопросы развития сельского хозяйства на Деловом завтраке
5 апреля в Талдоме прошел Деловой завтрак, посвященный обсуждению перспектив развития сельского хозяйства в регионе.