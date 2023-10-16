В Объединенном институте стартовала Весенняя школа по информационным технологиям

вторник, 16 апреля 2024 | 11:07 789 ОИЯИ
15 апреля в Лаборатории информационных технологий ОИЯИ в смешанном формате открылась Весенняя школа по информационным технологиям ОИЯИ.

В течение двух дней мероприятия 30 студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Дубны, Владикавказа, Челябинска, Владивостока и Петропавловска-Камчатского представят предварительные результаты своих выпускных работ, сделанных по тематике проектов ОИЯИ.

Школа продолжает работу Осенней школы по информационным технологиям ОИЯИ–2023. В Осенней школе приняли участие 52 студента из 11 вузов России и более 30 лекторов из ОИЯИ и различных научных и образовательных центров. По ее итогам были сформированы научные группы, включающие в себя студентов, их руководителей из вузов и сотрудников института для совместных работ в проектах ОИЯИ. Большинство студентов будут защищаться в этом году и представят свои работы на Весенней IT-школе.

В Дубне стартовала осенняя школа по информационным технологиям

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В Дубне стартовала осенняя школа по информационным технологиям
16 октября в Лаборатории информационных технологий им. М.Г. Мещерякова ОИЯИ начала свою работу Осенняя школа по информационным технологиям ОИЯИ

В школе принимают участие студенты семи университетов: НИЯУ МИФИ, университета ИТМО, Государственного университета «Дубна», Северо-Осетинского государственного университета им. К Л. Хетагурова, Южно-Уральского государственного университета, Дальневосточного федерального университета и Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга.

В рамках школы проводится конкурс на лучший доклад. Всем участникам будут вручены сертификаты о прохождении школы. Рабочий язык мероприятия – русский.

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