В Объединенном институте стартовала Весенняя школа по информационным технологиям

В течение двух дней мероприятия 30 студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Дубны, Владикавказа, Челябинска, Владивостока и Петропавловска-Камчатского представят предварительные результаты своих выпускных работ, сделанных по тематике проектов ОИЯИ.

Школа продолжает работу Осенней школы по информационным технологиям ОИЯИ–2023. В Осенней школе приняли участие 52 студента из 11 вузов России и более 30 лекторов из ОИЯИ и различных научных и образовательных центров. По ее итогам были сформированы научные группы, включающие в себя студентов, их руководителей из вузов и сотрудников института для совместных работ в проектах ОИЯИ. Большинство студентов будут защищаться в этом году и представят свои работы на Весенней IT-школе.