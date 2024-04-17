В Объединенном институте изготавливают оборудование для эксперимента на Большом адронном коллайдере в ЦЕРН

вторник, 16 апреля 2024 | 20:05 784 ОИЯИ
В рамках второй фазы модернизации установки CMS (Compact Muon Solenoid) Большого адронного коллайдера в ЦЕРН, ученые Объединенного института ядерных исследований участвуют в проекте по созданию калориметра с высокой гранулярностью «HGCaL».

Специалисты из Объединенного института и Белорусского государственного университета (г. Минск) разработали технологию изготовления пластин охлаждения для кассет калориметра «HGCal».

Физики и инженеры ЛФВЭ ОИЯИ активно участвуют в создании испытательного стенда для проверки работоспособности и характеристик кассет после сборки. В России для создания стенда были изготовлены и поставлены в ЦЕРН две теплоизолированные камеры.

После сборки проверка кассет будет осуществляться в условиях, близких к реальным, при температуре -30°C.

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