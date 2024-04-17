В Объединенном институте изготавливают оборудование для эксперимента на Большом адронном коллайдере в ЦЕРН

Специалисты из Объединенного института и Белорусского государственного университета (г. Минск) разработали технологию изготовления пластин охлаждения для кассет калориметра «HGCal».

Физики и инженеры ЛФВЭ ОИЯИ активно участвуют в создании испытательного стенда для проверки работоспособности и характеристик кассет после сборки. В России для создания стенда были изготовлены и поставлены в ЦЕРН две теплоизолированные камеры.

После сборки проверка кассет будет осуществляться в условиях, близких к реальным, при температуре -30°C.