В Объединенном институте изготавливают оборудование для эксперимента на Большом адронном коллайдере в ЦЕРН

В рамках второй фазы модернизации установки CMS (Compact Muon Solenoid) Большого адронного коллайдера в ЦЕРН, ученые Объединенного института ядерных исследований участвуют в проекте по созданию калориметра с высокой гранулярностью «HGCaL».
Специалисты из Объединенного института и Белорусского государственного университета (г. Минск) разработали технологию изготовления пластин охлаждения для кассет калориметра «HGCal».
Физики и инженеры ЛФВЭ ОИЯИ активно участвуют в создании испытательного стенда для проверки работоспособности и характеристик кассет после сборки. В России для создания стенда были изготовлены и поставлены в ЦЕРН две теплоизолированные камеры.
После сборки проверка кассет будет осуществляться в условиях, близких к реальным, при температуре -30°C.