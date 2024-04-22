В Кимрах в "Доме Кустаря" нашли фрагменты обоев 1905 года

В начале ХХ века в провинции рулонные обои стоили дорого, а метод их изготовления был тяжёлым ручным трудом. Рисунок, как правило авторский, наносился на бумагу послойно при помощи деревянных печатных досок, валиков, либо трафаретов, и часто дорабатывался вручную художниками. Это делало готовый продукт уникальным и очень дорогим художественным произведением.

Естественно, позволить себе столь дорогой элемент в отделке могли далеко не все, а если и позволяли, то в основном отделывали им только парадные помещения.