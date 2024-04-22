В Кимрах в "Доме Кустаря" нашли фрагменты обоев 1905 года

среда, 17 апреля 2024 | 22:10 787 Дом Кустаря
В процессе расчистки стен парадной гостиной "Дома Кустаря" в Кимрах волонтёрами Фонда «Внимание» были обнаружены фрагменты бумажных обоев, которыми изначально были оклеены стены в этом помещении.

В начале ХХ века в провинции рулонные обои стоили дорого, а метод их изготовления был тяжёлым ручным трудом. Рисунок, как правило авторский, наносился на бумагу послойно при помощи деревянных печатных досок, валиков, либо трафаретов, и часто дорабатывался вручную художниками. Это делало готовый продукт уникальным и очень дорогим художественным произведением.

Естественно, позволить себе столь дорогой элемент в отделке могли далеко не все, а если и позволяли, то в основном отделывали им только парадные помещения.

А чтобы дорогие обои ложились ровно и не деформировались, перед их монтажём на стены наклеивали страницы газет или журналов, дабы создать барьер между неровностями штукатурки и обоями и "армировать" поверхность.

Не стали исключением и обнаруженные обои. Здесь использован тот же метод с газетами, на страницах которых можно прочитать новости от 1905 года. Скорее всего, это почти точная датировка поклейки обоев.

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