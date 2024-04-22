В Кимрах в "Доме Кустаря" нашли фрагменты обоев 1905 года

В процессе расчистки стен парадной гостиной "Дома Кустаря" в Кимрах волонтёрами Фонда «Внимание» были обнаружены фрагменты бумажных обоев, которыми изначально были оклеены стены в этом помещении.
В начале ХХ века в провинции рулонные обои стоили дорого, а метод их изготовления был тяжёлым ручным трудом. Рисунок, как правило авторский, наносился на бумагу послойно при помощи деревянных печатных досок, валиков, либо трафаретов, и часто дорабатывался вручную художниками. Это делало готовый продукт уникальным и очень дорогим художественным произведением.
Естественно, позволить себе столь дорогой элемент в отделке могли далеко не все, а если и позволяли, то в основном отделывали им только парадные помещения.
Не стали исключением и обнаруженные обои. Здесь использован тот же метод с газетами, на страницах которых можно прочитать новости от 1905 года. Скорее всего, это почти точная датировка поклейки обоев.