В «Google Фото» станут бесплатными сложные инструменты для редактирования

Magic Editor — самый примечательный инструмент из набора. Он позволяет быстро и легко вносить серьёзные изменения в фото с помощью генеративного ИИ. Можно заполнить пробелы на фотографии, удалить или добавить объект, изменить фон и т. д. Например, можно добавить праздничные свечи на фото торта, изменить серое небо на синее, убрать с фотографии посторонних людей и мусор, выровнять пропорции и т. д.

К сожалению, он будет полностью бесплатным только для обладателей телефонов Pixel. Пользователи Android и iOS будут иметь 10 бесплатных сохранений Magic Editor в месяц. Это не так уж мало, если вы планируете использовать его в личных целях.

А вот остальные инструменты будут доступны всем пользователям Google Фото! Полный набор функций включает в себя Magic Eraser, Photo Unblur, Sky suggestions, Color Pop, эффект HDR для фотографий и видео, Portrait Blur (портретное размытие), Portrait Light (изменение источника света и функции добавления света/баланса света), стили в редакторе коллажей и видеоэффекты.

Другие функции, такие как Best Take на базе искусственного интеллекта, который объединяет похожие фотографии в один лучший снимок, по-прежнему будут доступны только для Pixel 8 и 8 Pro.