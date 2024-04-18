В Дубне юные инспекторы дорожного движения провели акцию «Безопасный двор»

Мероприятие направлено на предупреждение случаев детского дорожно-транспортного травматизма во дворовых территориях.

Юные инспекторы рассказали сверстникам о важности использования ремня безопасности при поездке в транспортном средстве и пользе применения световозвращающих элементов, которые отражаются в свете фар автомобиля и позволяют водителю видеть пешехода в темное время суток и в условиях неблагоприятной погоды.