В Дубне юные инспекторы дорожного движения провели акцию «Безопасный двор»

четверг, 18 апреля 2024 | 18:18 782 ГУ МВД России по Московской области
Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела Госавтоинспекции ОМВД России по г.о. Дубна и ребята из отряда юных инспекторов дорожного движения провели информационно-профилактическое мероприятие «Безопасный двор».

Мероприятие направлено на предупреждение случаев детского дорожно-транспортного травматизма во дворовых территориях.

Юные инспекторы рассказали сверстникам о важности использования ремня безопасности при поездке в транспортном средстве и пользе применения световозвращающих элементов, которые отражаются в свете фар автомобиля и позволяют водителю видеть пешехода в темное время суток и в условиях неблагоприятной погоды.

Ребятам вручили тематические памятки и световозвращающие брелоки.

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