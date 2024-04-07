В Дубне юнармейцы познакомились с работой полицейского-кинолога

среда, 10 апреля 2024 | 14:31 673
Сотрудники ОМВД России по городскому округу Дубна провели профориентационное мероприятие для членов отряда Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
Отряду юнармейцев «Десятый батальон» школы №10 провели экскурсию в Центр кинологической службы. Мероприятие направлено на знакомство молодежи с деятельностью органов внутренних дел.
Сотрудники Центра кинологической службы рассказали школьникам, какие породы собак применяются на службе в полиции. Ребята узнали, что дрессировка начинается в раннем возрасте, и все обучение собак проходит в форме игры. Также полицейские-кинологи продемонстрировали упражнения из специального курса подготовки собак - досмотр предметов на обнаружение взрывчатого вещества (имитатора), выборка вещи по запаху из множества представленных, а также выполнение различных команд.