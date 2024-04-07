В Дубне юнармейцы познакомились с работой полицейского-кинолога

В прошлом году третьекурсница Факультета естественных и инженерных наук Екатерина Дерябина стала победителем конкурса «Умник», а в мае она должна получить грант на разработку от Фонда содействия инновациям.

В прошлом году третьекурсница Факультета естественных и инженерных наук Екатерина Дерябина стала победителем конкурса «Умник», а в мае она должна получить грант на разработку от Фонда содействия инновациям.

Инструктор плавательного бассейна ДС «Радуга» из Дубны Данила Соболев стал бронзовым призёром на дистанции 50 м. баттерфляем (23,97) на Всероссийских соревнованиях по плаванию.

Инструктор плавательного бассейна ДС «Радуга» из Дубны Данила Соболев стал бронзовым призёром на дистанции 50 м. баттерфляем (23,97) на Всероссийских соревнованиях по плаванию.

10.04.2024 | 13:56

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