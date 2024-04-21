В Дубне в ОМВД прошел строевой смотр сотрудников

среда, 17 апреля 2024 | 19:38 785 ГУ МВД России по Московской области
В связи с переходом на летнюю форму одежды в ОМВД России по г.о. Дубна был проведен строевой смотр личного состава.

Проверку внешнего вида полицейских проводили начальник ОМВД подполковник полиции Юрий Калинкин, а также представители ГУ МВД России по Московской области.

Традиционный «весенний» строевой смотр направлен на проверку внешнего вида сотрудников после перехода на летнюю форму одежды. При проведении проверки обращалось внимание на наличие служебных удостоверений и личных жетонов, аккуратность и правильность нашивки погон, шевронов, на соответствие знаков различий, а также на знания нормативно-правовой базы, регламентирующей служебную деятельность.

Сотрудники полиции уверенно подтвердили свои знания и продемонстрировали надлежащий внешний вид.

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