В Дубне прошел слет по безопасности

вторник, 23 апреля 2024 | 21:25 704
В выходные, 20 и 21 апреля, работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части территориального управления № 4 ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь при проведении этапов городского слета-соревнования детско-юношеского движения «Школа безопасности» в городе Дубна.
В Дубне подобный слет проводится не первый год, и участие в нем работников спасательных подразделений стало похожим больше на старую добрую традицию, нежели на важную необходимость.
Заместитель начальника ПСП ПСЧ-215 Александр Проценко рассказал, что, несмотря на огромное удовольствие, с которым спасатели приняли участие в организации соревнования, в первую очередь они все выходные обеспечивали безопасность участников. А их, к слову, оказалось порядка 160 человек в возрасте от 13 до 17 лет.