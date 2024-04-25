В Дубне прошел слет по безопасности

вторник, 23 апреля 2024 | 21:25 704
В выходные, 20 и 21 апреля, работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части территориального управления № 4 ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь при проведении этапов городского слета-соревнования детско-юношеского движения «Школа безопасности» в городе Дубна.

В Дубне подобный слет проводится не первый год, и участие в нем работников спасательных подразделений стало похожим больше на старую добрую традицию, нежели на важную необходимость.

Заместитель начальника ПСП ПСЧ-215 Александр Проценко рассказал, что, несмотря на огромное удовольствие, с которым спасатели приняли участие в организации соревнования, в первую очередь они все выходные обеспечивали безопасность участников. А их, к слову, оказалось порядка 160 человек в возрасте от 13 до 17 лет.

25.04.2024 | 20:09    336
Полицейские в Талдоме задержали мошенника-дубненца
В Дежурную часть ОМВД Талдома поступило заявление от 21-летнего местного жителя о мошенничестве. Сумма причиненного ущерба составила более 60 тысяч рублей.
20.04.2024 | 13:28    741
Студенты Университета "Дубна" посетили ГосМКБ «Радуга»
Второкурсники Инженерно-физического институту (ИФИ) Университета "Дубна" посетили дубненское ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка.
22.04.2024 | 15:56    771
Ветеринары Талдома подготовили племенного жеребца для переезда в другой регион
Специалисты Талдомской ветеринарной станции провели клинический осмотр и взяли кровь у племенного жеребца Владимирской породы, выращенного в личном подсобном хозяйстве, перед предстоящим переездом в другой регион.