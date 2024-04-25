В Дубне прошел слет по безопасности

В Дубне подобный слет проводится не первый год, и участие в нем работников спасательных подразделений стало похожим больше на старую добрую традицию, нежели на важную необходимость.

Заместитель начальника ПСП ПСЧ-215 Александр Проценко рассказал, что, несмотря на огромное удовольствие, с которым спасатели приняли участие в организации соревнования, в первую очередь они все выходные обеспечивали безопасность участников. А их, к слову, оказалось порядка 160 человек в возрасте от 13 до 17 лет.