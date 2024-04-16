В Дубне прошел 13-й открытый региональный турнир по робототехнике CYBERDUBNA-2024

Участники из старшей возрастной группы состязались в робототехническом биатлоне. Робот участников, двигаясь автономно по замкнутой линии шириной 50мм, должен был выйти на стрельбище, которое маркировалось поперечной линией, обнаружить при помощи датчиков ультразвука мишень, располагавшуюся на разном расстоянии от места стрельбы и под разным углом, и поразить цель, стараясь попасть лазером как можно ближе к центру. Отклонение от центра мишени при стрельбе наказывалось штрафными минутами, которые добавлялись ко времени прохождения всей трассы.