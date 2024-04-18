В Дубне продолжаются судебные слушания уголовного дела в отношении сына бывшего замглавы города Никиты Раца

Ведь только по эпизоду о мошенничестве бизнес-партнеры обвиняемого могли потерять около ста миллионов рублей. Следствие считает, что предприниматель получил муниципальную землю на льготных условиях, обещая развивать в Дубне водные виды спорта. Но вместо этого продал секции яхт-клуба на Волге под видом "таунхаусов".

О том, что на берегу Волги продавались таунхаусы – знают все местные жители. Объявления можно было найти на специализированных сайтах. Но теперь защита обвиняемого уверяет, что это был всего лишь способ привлечения инвесторов для развития яхт-клуба.

"Я считаю, что Никита Александрович ни в чем не виноват. Что тут нет состава преступлений по эпизоду с яхт-клубом 100 процентов", – сказал адвокат Андрей Ларин.

Реализация другого проекта бизнесмена могла обернуться экологической катастрофой для всего московского региона, уверены следователи. Предприниматель владеет 15 гектарами земли на берегу "Лебяжьего озера" – искусственном водоеме рядом с Каналом имени Москвы. Там предприниматель начал обустраивать зону отдыха. Подвел электричество, смонтировал канализацию, установил десяток глэмпингов. Если верить интернет-сайту, за аренду одной из палаток в сутки придется отдать 6 тысяч рублей. Но об опасных последствиях строительства на водоохранной зоне экологи предупреждали еще больше 10 лет назад.

"Уровень этого озера поднялся на два метра. Есть только один путь, куда деваться этой воде. Это фильтрация через эту злосчастную территорию. Преступно сейчас планировать там какое-то строительство", – отметил Эрнест Тагиров, в 2017 году он занимал пост председателя экологической организации "Зеленая Дубна".

Из-за нарушений правил охраны окружающей среды при строительстве глэмпинга, следователи возбудили в отношении Раца второе уголовное дело. Предприятие, принадлежащее обвиняемому, должно было заморозить все работы.

"ООО "ЛИТИОН" получила предписание от администрации о запрете каких-либо работ на этой территории. Вы можете повернуть камеру на 180 градусов – работы продолжаются", – рассказал местный житель Илья Суратов.

Интерес следствия вызывает и то, каким образом Никита Рац получил эти лакомые куски муниципальной земли.

Отец бизнесмена, Александр Рац долгое время работал вице-мэром Дубны и первым заместителем главы местной администрации. Деятельность сына в итоге вызвала интерес и к работе Раца-старшего.

Так, офисы некоммерческой организации, которую он возглавляет, расположены в здании Университета "Дубна". Сейчас устанавливаются обстоятельства того, как помещения учебного заведения федерального подчинения могли оказаться в частных руках. Сам Александр Рац уверен – ничего противозаконного не совершал. По его словам, он всего лишь выступал инвестором – помогал достраивать здание ВУЗа, а значит может владеть и кабинетами внутри.

"Ты, вот, когда создаешь, свои деньги вложишь, то это будет твое, а если ты вложишь бюджетные деньги или там другие, это будет того, кто вложил. Кто вложил деньги, тому это и принадлежит", – считает бывший вице-мэр Дубны.

Известно, что Рац-старший долгие годы поддерживает теплые отношения с Валерием Прохом, который без малого четверть века бессменно возглавлял Дубну.