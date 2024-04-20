В Дубне при падении с моста в Волгу погиб программист

четверг, 18 апреля 2024 | 16:17 1 015 МК
34-летний программист погиб в Дубне при невыясненных обстоятельствах, упав в воду с моста через Волгу.

Трагедия произошла утром 18 апреля, мужчину, стоявшего у края моста с вещами, заметил проезжающий мимо водитель. В зеркале заднего вида он заметил, что силуэт куда-то пропал и послышался громкий шлепок о воду, а сумки остались лежать у забора, и решил позвонить в службу 112.

Вскоре сотрудники МЧС нашли в воде бездыханное тело программиста из Дубны. Мужчина недавно развелся с женой, в браке с которой у них растет 6-летняя дочь. Причиной разрыва стали проблемы главы семьи с наркотиками и алкоголем. Он несколько раз лечился в специализированных клиниках.

Недавно айтишник лишился работы и в последнее время подрабатывал на стройке.

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